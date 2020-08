La mort ou le trépas?

D'accord, le titre est abrupt mais il a surgi quand je lisais une page d'accueil d'un quotidien local présentant des titres très significatifs : " Un homme de 50 ans se noie dans la Limmat ", " Deux ados retrouvés sans vie dans un logement", "Un cycliste de 61 ans décède après une chute", "Accident de canyoning: le disparu toujours pas retrouvé puis plus loin : Trois corps déjà retrouvés" et encore : "L’alpiniste, décédé au Festijoch, est identifié".

Et sur un autre site par lequel je passe pour accéder à ma boîte e-mail, je lis en première position : "La pandémie a fait 50'000 morts en Inde". Alors voilà, comme il n'y a plus de quoi apeurer la population par un nombre impressionnant chez nous, on brandit celui de l'autre bout du monde. Dans le même article, on rajoute celui d'un autre continent : "Les Etats-Unis les plus touchés avec plus de 170'000 morts"

Ce qui est frappant, c'est d'utiliser le nombre de cadavres pour nous apeurer et non pas nous inciter à prendre conscience du vécu des habitants de ces régions, bien au-delà du covid, et les souffrances qu'ils traversent avant de mourir. "D'autant que l'Inde entre dans la période des moussons, favorable au développement de maladies. Plus d'un demi-million de personnes sont contaminées chaque année en Inde par des maladies favorisées par les pluies, comme la dengue et le paludisme, lors de la grande mousson qui s'abat sur le pays d'Asie du Sud de juin à septembre. Des infections qui présentent des symptômes presque identiques à ceux du Covid-19 : fièvre, difficultés à respirer, perte d'appétit."



Du côté des USA nous prenons connaissance de causes d'un autre ordre mais tout autant dramatiques qui aboutissent à une situation tragique que l'on attribue au coronavirus pour ne pas considérer la responsabilité d'autres origines face auxquelles la population se trouve tout aussi démunie que face à une mousson, voire encore plus ! On pouvait lire déjà le 5 mai : "Après la crise du virus, le monde fait face à une plus grande dépression que les années 1930 avec des centaines de millions de personnes au chômage aux États-Unis, en Occident et dans le monde entier" qui, avant d'affronter la mort, doivent vivre " la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la misère humaine". Non, ce n'est pas le covid qui a d'abord affaibli la population mais plusieurs causes politiques dont une particulière : "Il faut se poser des questions alors que le militarisme occidental inacceptable dirigé par les États-Unis et l’insensibilité néolibérale ne semblent qu'être une légère politique irritante par rapport à ce qui s’annonce."

En Europe, on ne peut plus brandir l'étendard de la mortalité, alors on brandit celui du rebond. Les chiffres font encore l'affaire même s'ils ne présentent plus les morts mais les tests positifs, dont certains le sont faussement et que d'autres ne révèlent nullement une malade avérée. De ce fait, au lieu de focaliser sur des cadavres qui font peur, on focalise sur la responsabilité des individus selon qu'ils portent ou non un masque. Cette façon de procéder semble très distincte mais en fait, les deux s'appuient sur des chiffres de morts puis de contaminés.

Un autre argument conceptuel utilisé est de comparer l'épidémie du covid 19 avec celle de la grippe espagnole, ne tenant absolument pas compte du contexte sanitaire de l'époque et des différentes causes de décès.



Ainsi, l'état de santé n'est plus représenté que par des chiffres, les dénommés ci-dessus, auxquels se rajoutent les chiffres des statistiques et des modélisations. Quand reviendrons-nous à une véritable connaissance de la santé et de sa complexité? Autrement dit de tous les chemins qu'utilise la vie pour s'incarner et s'exprimer à travers nous? Avec cette focalisation sur le coronavirus, l'être humain est réduit à n'être qu'un réceptacle plus ou moins disponible à un microorganisme. L'ensemble du courant officiel qui s'acharne sur des mesures sécuritaires ne s'appuie que sur les caractéristiques observées au microscope au lieu de découvrir les paramètres de l'entité humaine que nous sommes et qui détenons des facteurs de santé à connaître pour gérer notre existence de façon générale et, dans le cas présent, en équilibre avec les virus et les microbes qui nous côtoient depuis la nuit des temps.



Au lieu de vouloir "maîtriser" la maladie voire "l'éradiquer", ceux qui nous dirigent pourraient vouloir aussi réorganiser le système sanitaire pour que la population reprenne une authentique responsabilité de sa santé, en apprenant à la connaître puis à la gérer. Ainsi, les causes de réelle mortalité du covid comme le sont l'obésité, le diabète ou les maladies cardiovasculaires seraient soignées en amont de façon responsable, c'est-à-dire non pas en se limitant à se soumettre à des médicaments qui ont leurs lots d'effets secondaires, tout en se maintenant dans l'inconscience de ce qui les affaiblit.



La mort est l'arrêt de l'existence une fois qu'on a cessé d'en assumer ce qui était nécessaire à la maintenir. Il s'agit alors d'un constat contre lequel on ne peut rien et face auquel on se sent démuni. Quel est le rôle des médias, de leurs dirigeants et de leurs financiers qui cherchent à nous mettre constamment la vue et l'audition en contact avec des chiffres de mortalité? Que cherchent-ils à faire de nous? En nous incitant à nous sentir démunis, c'est là qu'ils nous privent de notre responsabilité d'assumer tous les paramètres de notre existence animée et créative, de nous-mêmes dans notre entièreté et non le geste limité de porter un masque ou d'assumer des diktats. J'ai été profondément choquée que des thérapeutes se soumettent aux ordres et se privent de soigner, ce qui les valorise pleinement et renforce la santé d'autrui. De même que nos aînés enfermés dans les homes privés de la tendresse de leurs proches et qu'on place devant la télévision avec le risque réel d'aggraver leur Alzheimer .

Il y a un temps pour tout, y compris pour trépasser, à savoir, selon l'étymologie du vocable, passer au-delà, quitter l'existence humaine pour découvrir une autre dimension de l'univers car : Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme est une citation apocryphe d'Antoine Lavoisier sur la conservation des masses lors du changement d'état de la matière. Evidemment, c'est impressionnant de ne pas savoir en quoi nous allons être transformés, surtout dans notre ère où on développe la peur et le manque de confiance (il n'y a qu'à voir le désespoir engendré par la survenue d'un virus partiellement nouveau!).

Effectivement, la notion de trépas n'est plus d'usage courant mais elle est intéressante pour ressentir ce mouvement de passer dans l'au-delà, comme une naissance à rebours. De même que le travail d'accouchement est laborieux - il est dans l'ordre des choses - de même le trépas est une dynamique de passage - parfois ardue - qu'il est possible d'accompagner comme une naissance dans l'immatériel, dans un corps subtil.