"Le virus couronné, a-t-il vraiment une couronne?"

C'est avec cet aspect que nous l'ont transmis les médias, eux qui sont capables de focaliser sur un sujet pour lequel ils se sentent concernés ou mandatés, avec l'aide puissante de la technologie de pointe dont la microscopie électronique. De la sorte, ils ont pu fixer dans notre mental une image très percutante qui va jusqu'à résonner au niveau psycho-affectif.

On nous suggère donc l'idée d'une couronne. Si nous retenons ce qu'en montrent les microscopes, les scientifiques nous décrivent que ces virus présentent des spicules avec lesquels ils s'accrochent aux cellules qui les attirent. Ainsi, ces éminences font partie de l'entité virale alors que nous savons bien qu'une couronne est un objet indépendant qu'on pose sur la tête de quelqu'un (ou d'une dent!).

L'affubler de ce terme signifie donc qu'on lui octroie délibérément une grande importance, en vue d'attirer l'attention et d'impressionner la population. En fait, sa taille est tellement petite - 60 à 140 nm - qu'on ne la perçoit pas à l'oeil nu; de plus, il n'est pas du tout lumineux! A noter aussi qu'une couronne est normalement dévolue à des rois ou des empereurs, gouvernants de tout un peuple.

Les médias usent à répétition d'un langage qui prête à ce microorganisme une responsabilité absolue, en faisant croire qu'il est un maître de notre monde et qu'il influence et dirige nos existences. On l'accuse des conséquences des mesures prises par les gouvernements " Le Covid pourrait coûter plus de 30 milliards au tourisme". Il a même un pouvoir impérial : "Le Covid-19 continue à tuer à travers le monde." En réalité, les malades sont décédés de diverses fragilités, comme les aînés en EMS d'autant plus que ceux-ci ont été confinés, brusquement privés des relations affectives fondamentales. Ou encore, " près de deux tiers des morts du covid-19 seraient décédés d’une autre pathologie dans l’année".

De plus, beaucoup de morts lui ont été attribuées sans vérification rigoureuse des causes létales.

On lui fait aussi endosser la responsabilité de sa contagiosité sans développer des études approfondies sur les terrains organiques dans lesquels il s'installe.



Il est cocasse d'apprendre que des chiens sont dressés pour captés la présence du covid dans la transpiration des malades. Pour leur part, si les coronavirus n'ont pas d'odorat, ils ont des caractéristiques énergétiques capables de se multiplier nettement plus facilement dans certains terrains. Sinon, on ne pourrait pas expliquer pourquoi certaines personnes sont affectées et d'autres pas. La potentialité de l'infection ne s'arrête pas uniquement à des problèmes immunitaires. Dans le corps humain, tout est relié et les liquides vitaux changent de caractéristiques selon l'état pathologique des individus ou à leurs réponses à leur environnement, d'où leur attractivité ou non à différentes bactéries ou virus.



Alors, qui détient les couronnes ? Qui se les octroie? A quoi les attribue-t-on?

Selon l'évolution du mouvement appelé pandémie, on voit qu'on a attribué une importance absolue aux masques alors qu'il y eut beaucoup d'hésitation au début comme le relate très bien cet infirmier dans l'article "To mask or not to mask?". On peut dire que le masque donne une image forte et facile à capter et permet le slogan: pour se protéger et épargner les autres. C'est un outil facile à transmettre à la population - sauf le côté économique que l'on gomme facilement - mais trop simpliste pour être absolu. Un professeur de neurochirurgie nous explique ici très consciencieusement comment les masques peuvent comporter des dangers pour la santé.



Les gouvernements s'appuyant sur des experts (Qui leur attribue les couronnes d'un tel titre?!) ont couronné généreusement voire très généreusement la mesure du confinement. Lequel a reçu l'aide et le soutien de différents "ministres" de diverses catégories. Comme face à un être porteur de couronne, au début, on obéit, puis on prend conscience, puis on manifeste devant les pénibles conséquences. Parfois, on devient adulte, on en fait le bilan - qui est fort dur mais bien expliqué par un médecin aguerri qui cite le professeur Toussaint 13/6 : Le confinement aveugle est la saignée du XXIème siècle". C'est en prenant compte des diverses dimensions de ce bilan lucide qu'une société réellement démocratique peut créer quelque chose de plus complexe et efficace.

Qui porte une couronne au niveau des humains? On peut dire que ce sont des empereurs puisque leurs autorités se manifestent au niveau mondial. Je ne sais pas distinguer si l'un est supérieur aux autres dans la mesure où leurs pouvoirs s'imbriquent les uns dans les autres.

Nous pouvons sans nous risquer beaucoup nommer le milliardaire qui est mentionné très souvent : Bill Gates. Avec sa prétention de vouloir vacciner 7 milliards d'habitants, il a bien une envergure d'empereur! On peut même dire qu'il a trois empires qui se superposent : l'empire financier, l'empire philanthropique et l'empire sanitaire.

Un empire contigu est celui de l'étude du marché pour le futur du vaccin.

Un autre empire se distingue, lequel sévit dans une autre dimension : la manipulation de la population. Les stratégies sont développées selon les lois les plus poussées de la psychologie individuelle et sociale, par exemple, la stratégie de la terreur. Sur le plan économique, nous découvrons la stratégie du choc.

Pour arriver à l'empereur élu au sommet de ce tsunami coviral : le vaccin qu'on couronne comme "le seul moyen pour parvenir à vaincre le virus couronné". Comme cet empereur comporte des limitations voire des menaces pour notre patrimoine génétique, il faut donc une stratégie politique pour l'imposer aux peuples.

Pour aller au-delà ou en deçà de l'empire vaccinal, nous abordons la portée encore plus intrusive du puçage humain pour pouvoir contrôler les individus dans leurs existences : "La démocratie est mal barrée."

Un rappel historique qui me semble bien à propos : Au moment où le Pape Pie VII a saisi la couronne pour couronner Napoléon, celui-ci s'en est emparé pour la placer lui-même sur sa tête. ...Il a terminé sa carrière seul sur une île lointaine, en toute humilité.