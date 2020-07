Qui abat un arbre récolte un virus

Tel est le titre d'un article du Temps qui illustre merveilleusement bien la relation entre un micro-organisme et une entité vivante et puissante. Entre les deux : l'être humain. La dynamique politico-médiatique actuelle nous incite constamment à diriger notre attention vers le tout petit. Il est temps de tourner notre regard vers ce qui nous soutient, nous transmet ses énergies et nous accompagne au quotidien, nous renforce et nous inspire.





Prenons conscience de nos pouvoirs d'êtres humains dans le cadre de vie que la nature nous offre! Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de médicament parfait contre le virus couronné que nous devons nous sentir complètement démunis. La nature a des réserves incroyables de remèdes à nous proposer, que ce soit des fleurs, des champignons ou des arbres.



Nos représentants fédéraux l'ont bien compris, eux qui ont eu l'élan de planter trois arbres à l'issue d'une session parlementaire, manifestant de l'espoir envers la vie.

Profitez des arbres, c'est aussi jouir de l'accueil qu'ils procurent aux cabanes installées dans leurs hauteurs , dans des lieux riches en énergie.

Quand ils peuvent nous offrir tant de bienfaits, c'est lorsque nous avons respecté les lois de la nature inhérentes à notre planète et non des décrets qui arrangent les politiciens.



Nous devons réagir à maintenir nos écosystèmes sinon nous recevons en retour de vives agressions comme des épidémies.

La destruction des habitats des animaux nous rend toujours plus vulnérables aux microbes pathogènes. Cessons d'en mettre la faute sur les animaux qui ne peuvent que réagir au stress en développant en eux des infections inhabituelles.

Le pire encore surgit quand une politique forcenée de certains dirigeants les pousse à laisser un terrain à des colonisateurs qui abattent environ 1000 arbres dans une aire naturelle et protégée.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières, autrement dit les projets qui essaiment de plus en plus vont affirmer leur autorité pour modifier cet état désastreux. Il s'agit d'abord de mieux connaître la valeur de la présence des arbres et de leurs places en harmonie avec leur environnement, comme le démontre très clairement l'agroforesterie.

Une entreprise sociale très active se développe actuellement en Suisse et à l'étranger pour éveiller l'intérêt envers tout ce qui concerne les arbres. Elle permet aux entrepreneurs et entreprises de développer leur activité de manière continue et réactive.



Il est important de suivre et d'accompagner tous les signes de renouveau qui surgissent actuellement!