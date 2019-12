Soigner les primes ou soigner les malades?

Soigner des idées ou soigner des gens? Cette réflexion m'est venue à la lecture d'un article de la TdG : Le PS a fait le plein de signatures pour lancer l'initiative visant à plafonner les primes maladie. On reste dans une réflexion binaire : les primes c'est du fric, donc il faut s'attaquer à leurs montants. Pour sa part, le PDC s'apprête à lancer une initiative en faveur d'un frein aux coûts de la santé, afin que les politiciens édictent des mesures incitatives contraignantes pour limiter l'augmentation des coûts pour les assurés. Ou encore "une commission des Etats propose d'accepter une motion pour doubler les déductions des primes pour l'impôt fédéral direct."



Il est temps qu'on cesse d'entretenir le divorce entre le coût des soins - ce qui est bien distinct "des coûts de la santé", véritable abus de langage - et le montant des primes. Quand nos décideurs se mettront-ils vraiment en route pour examiner la raison profonde des coûts avant de se contenter de disserter sur le montant des primes? De plus, avec un certain type de calculs, des économies se font au détriment de la qualité des soins, ce qui peut coûter plus cher sur le long terme.



Le système a repoussé le problème en créant les assurances complémentaires. Ainsi, on peut mettre à l'écart de l'assurance de base des frais qui grossiraient les primes, ce qui donne l'illusion de les limiter. En pratique, cette prime supplémentaire s'ajoute aux frais d'assurance maladie. Mais surtout, le plus grave, c'est que ce système écarte des traitements de base des remèdes qui seraient bien plus appropriés aux pathologies présentées. Par conséquent, la médecine de base va prescrire des médicaments mentionnés sur la liste de Swissmedic, qui sont souvent plus chers mais surtout peuvent s'avérer moins efficaces et, de plus, créer souvent des effets secondaires, autre source de coûts.

Il en va de même de thérapies qui seraient bien plus efficaces dans maints cas mais que le système fait dépendre de thérapeutes avec diplômes inscrits sur la liste complémentaire.

Un exemple pouvant illustrer une telle situation est le cas d'une entorse : Un traitement de base apportera un bandage, à la rigueur une pommade et des antiinflammatoires de la liste officielle, issue de Big Pharma. Alors que le geste le plus efficace est de manipuler la cheville en douceur pour remettre en place les structures déplacées ou sous l'emprise de crispations et améliorer la microcirculation qui activera la guérison et de ce fait, limitera l'éventuel arrêt maladie.

Dans les hôpitaux, on peut trouver de multiples situations où il y a gaspillage de temps, de soins et de matériaux parce que les soignants se contentent d'un diagnostic et du protocole qui l'accompagne, sans interroger et examiner le patient avec perspicacité comme il se faisait encore il y a quelques années.

Il est donc temps que les politiciens décident d'imposer des études pour mettre en évidence toutes ces situations où l'on pourrait soigner à moindres frais et avec davantage d'efficacité, en évitant des soins peu utiles et des effets secondaires.

Il est impératif qu'on se penche sur les études de la recherche alternative, d'autant plus qu'il serait judicieux d'en tenir compte pour les pathologies où la médecine piétine, cause de frais chroniques très lourds.