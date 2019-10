Eprouver de la compassion, de la sympathie ou de l'empathie

Actuellement où nous utilisons énormément nos capacités intellectuelles et rationnelles, que l'informatique en est le prolongement jusqu'à remplacer l'être humain global par l'intelligence artificielle (IA), il vaut la peine de nous connecter à notre dimension affective, aux flots d'énergie qui peuvent être émis par notre coeur!

Compassion, sympathie et empathie ne sont pas des appellations contrôlées ni brévetées! Je prends par conséquent la liberté d'évoquer ici ce que j'en perçois, résultat de mes lectures et de mes expériences, tant personnelles qu'avec mes proches et mes patients.

Compassion est un terme très usité par exemple chez les bouddhistes . Je la ressens comme l'élan du coeur rempli d'affection bienveillante envers quelqu'un qui s'ouvre à nous.



La sympathie, dont je retiens l'étymologie de "éprouver avec", peut être vécue comme une identification à l'émotion d'autrui. Elle peut nous rappeler par exemple un deuil subi et nous faire pleurer de concert.

L'empathie, dont l'étymologie signifie "éprouver dedans", signifie bien que l'on éprouve pleinement ce qui fait vibrer l'autre mais que notre moi profond reste un témoin, un spectateur de toutes les émotions et sensations qui font écho en nous.

On peut en déduire qu'un thérapeute est en mesure de diagnostiquer les souffrances de son patient par déduction mentale ou alors de les ressentir dans son corps. De ce fait, il est évident que, selon son attitude intérieure, sa prescription sera d'un autre ordre dans la mesure où le diagnostic qui en résulte concernera des dimensions très variées de l'être humain et, par conséquent, conduira à des prescriptions très distinctes voire des catégories de thérapies très différentes.



Pour illustrer une partie de mes propos, je vous soumets l'étude d'une neuroscientifique et psychologue, Olga Klimecki: "De l'empathie à la compassion : un parcours émotionnel face à la souffrance".

J'en retiens aussi la notion "entraînement aux émotions sociales", entraînement qui me semble sous-développé de nos jours! Cette universitaire attire également notre attention sur le constat: "Il faut de la compassion pour se protéger des émotions négatives générées par l’empathie". Pour ma part, je dirais plutôt qu'il s'agit d'aller au fond de nous en état d'empathie pour libérer l'intuition qui suscitera le geste adéquat.