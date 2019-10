Quelle différence entre la Médecine et l'Eglise?

Les deux recherchent l'expansion, non seulement en s'étalant par continuité mais en allant coloniser d'autres terres et des populations issues d'autres civilisations. Ils construisent ainsi de véritables empires qui s'imposent avec beaucoup de moyens, tant financiers que politiques et techniques. La différence? C'est dans le temps: on dirait que la Médecine a pris la relève de l'Eglise!



Il y a une dizaine d'année, j'ai visité la Syrie. Quelle a été ma surprise d'entrer dans une pharmacie en tous points semblables aux pharmacies de chez nous, tant par le mobilier que par les produits. Ainsi, la médecine actuelle qui inspire les industries pharmaceutiques va étouffer les pratiques traditionnelles et ancestrales des pays qui ont leurs propres modes de se soigner.



Un interview tout récent nous expose comment l'herboristerie en France, maintenue par de petits producteurs, subit les règlements inappropriés à leurs situations, voire insupportables, lesquels ne permettent plus à certains de subsister. Autrefois, c'était l'Eglise qui surveillait l'herboristerie, à la différence que la plupart de la population se soignait ainsi et les herboristes étaient appréciés. Maintenant, le système veut qu'ils entrent dans les cases industrialo-pharmaceutiques. De plus, ils sont très limités dans les conseils qu'ils ont le droit de prodiguer alors qu'ils transmettent des données traditionnelles et expérimentées depuis des décennies. En outre, ils doivent remplir des fichiers distincts pour le même remède selon qu'ils livrent des fleurs en vrac, en teintures mères ou en cosmétiques ce qui pratiquement est impossible dans la mesure où ils ne sont pas un établissement avec un secrétariat organisé.



L'empire pharmaceutique peut se permettre de présenter les plantes sous forme de gélules. De la sorte, elles reprennent une forme de main-mise sur les produits de la nature. Toutefois, les plantes en poudre perdent beaucoup de leurs arômes et de leurs potentiels actifs, ce qui n'est pas indiqué sur les étiquettes!



Sur un autre plan, les plantes sont très bien assimilées et intégrées par le corps et peuvent aussi être compostées en cas de non-emploi. Ce n'est pas le cas des produits pharmaceutiques comme on peut le lire "Toutes les eaux sont polluées par des résidus de médicaments". Ainsi, l'empire s'étend non seulement sur terre mais aussi sur l'eau où il perd vraiment la maîtrise des conséquences de ses actes.

La dynamique impériale s'impose aussi par des croyances (on revient à un système d'église!). Combien de fois ai-je entendu des personnes du monde médical affirmer : "Je ne crois pas en l'homéopathie". Alors qu'ils se réfèrent de la science, ils affirment "ne pas croire". Or comme moult exemples le prouvent, des médecins qui ont humblement testé l'homéopathie dans les règles de l'art sont devenus convaincus de ses potentiels. Il s'agit aussi d'être curieux et se questionner sur toutes les études minutieusement écrites et publiées depuis deux siècles. Les balayer revient à l'attitude de l'Eglise qui décrète "Hors de moi, point de salut!"

Dans son exposé sur la complexité basée essentiellement sur les interractions entre les éléments, Marc Halévy exprime très posément : "Les Mathématiques ne permettent pas de résoudre tous les problèmes complexes de l'univers car il y a beaucoup de choses qui ne sont pas "mathématisables" sous forme de lois, et ne répondent donc pas au déterminisme." Il est donc temps de cesser de réduire la médecine à des lois basées sur les mathématiques et les statistiques - qui sont un empire en soi!- et reconnaître qu'il est temps de se réapproprier l'art médical avec tout ce qu'il exige de ressentis, d'intuition, de connaissances et d'expériences face au micro-univers qu'est l'être humain où tout est interrelié.