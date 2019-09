La politique et le tabac

Précisons tout de suite que je suis pas concernée personnellement par la cigarette vu que j'ai fumé ma première clope à 11 ans lors des vendanges et que j'en avais été dégoûtée. En tant que professionnelle, j'ai soigné des personnes qui désiraient cesser de fumer et qui recherchaient un mode de vie plus sain de façon globale. J'ai aussi suivi des personnes qui avaient cessé de fumer mais n'avaient pas retrouvé un équilibre harmonieux ou en avaient des séquelles.

Ce que je désire analyser ici, c'est le mode de procéder de nos dirigeants, mode précédé par des réflexions très simplistes pour freiner la consommation de cigarettes.

C'est une pratique actuelle d'avancer des chiffres exorbitants : 3 milliards pour les soins médicaux. Alors le gouvernement veut prouver qu'il est actif et utilise la politique pour modifier ce montant, - comme par hasard dans cette période où on débat des primes d'assurance - Il veut s'appuyer sur des facteurs périphériques comme la publicité et édicter des lois. Remarquons qu'il ne nous dit pas ce que coûte toute cette organisation, son application et sa surveillance....Puisqu'il agite les sommes, il est regrettable de ne pas nous transmettre le bénéfice qu'il escompte en retirer... En fait, c'est impossible à évaluer, d'autant plus qu'il faudrait tenir compte des compensations que les fumeurs se créeraient suite à la restriction des cigarettes ou à un sevrage trop soudain, mal géré.



Ce qui me frappe, c'est à quel point cette démarche s'éloigne des êtres humains qui ont besoin ou envie de fumer. On veut exercer une coercition musclée dans leur environnement public alors qu'il s'agit d'abord d'un problème psychologique, affectif et médical. A signaler aussi, dans le catalogue des voies cogitées mais non ressenties contre la propension à fumer, que l'Office Fédéral de la Santé Publique, dans son bulletin hebdomadaire, se contente de publier sur une page entière une photo montrant une femme exprimant qu'elle avait cessé de fumer et que chacun-e peut en faire de même. C'est maigre, c'est conceptuel mais cela ne rend pas le vécu du fumeur, tout ce qui l'incite à fumer et tous les mécanismes intérieurs à mettre en route pour se détacher de l'acte de fumer et des produits inhalés.



On connaît bien des personnes qui ont tenté d'arrêter mais qu'ont-elles fait de ces pulsions intérieures qui les incitent à fumer, et qui peuvent les induire à rechuter? Beaucoup ont compensé par autre chose qui coûte cher aussi, tant à leurs organismes qu'aux finances.



Ce que j'attends d'un gouvernement du peuple, c'est qu'il cherche à organiser des espaces - ou à en créer de nouveaux - qui encouragent à rencontrer les individus dans leurs profondeurs afin qu'une dynamique évolutive leur permette de s'offrir mieux qu'une cigarette pour répondre à leurs besoins et pour se développer, plutôt que rétrécir de plus en plus leur santé.

Ce qui me frappe aussi, c'est que le gouvernement s'arroge l'autorité de gérer la problématique de la fumée alors que celle-ci concerne d'abord l'individu et la médecine.

Or, quelles réunions le gouvernement organise-t-il pour s'inspirer du vécu des fumeurs et des médecins pour réaliser (= rendre réelle) une évolution patente de ce fléau?

Il serait aussi utile de mieux en comprendre la dynamique historique et sociologique.

Un site nous relate l'histoire du tabac et de la cigarette. On voit à quel point ils se sont ancrés dans la population. On peut facilement en déduire que ce ne sont pas des discussions au Parlement qui vont changer la situation en profondeur...